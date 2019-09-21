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Не тільки Шерлок: добірка якісних британських серіалів

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Кадр з серіалу Табу - фото 1
Кадр з серіалу Табу / showspy

Британці точно розуміються на якісних серіалах. Іронічний гумор, незаяложений сюжет і приголомшливий акторський склад допомагають створювати справжні шедеври.

Мерлін. Юний чарівник Мерлін прибуває в столицю королівства Камелот, де виявляє, що король, борючись з чаклунами, заборонив використання магії. Покарання – смертна кара. Одного разу Мерлін знайомиться з Великим драконом і дізнається від нього про своє призначення – захищати принца Артура.

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Табу. 1814 рік. Джеймс Делейні після десяти років, проведених в Африці, повертається в рідний Лондон. З собою у Делейні 14 вкрадених алмазів, які допоможуть йому помститися за смерть батька. Джеймс прирікає англійський уряд на конфлікт з керівництвом Ост-Індської компанії.

Нічний адміністратор. Колишній військовослужбовець збройних сил Великобританії Джонатан Пайн, демобілізувавшись, влаштовується працювати нічним менеджером елітного готелю. Саме там його знаходять і вербують співробітники британської розвідки.

Життя на Марсі. 2006 рiк. Сем Тайлер працює детективом в місцевій поліції. Він шукає небезпечного маніяка, на рахунку якого безліч безневинних жертв. Однак коли його кохана, теж детектив, знаходить зачіпку у цій справі, вона вирішує самостійно її відпрацювати. В результаті дівчина стає заручницею вбивці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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