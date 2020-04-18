Стало відомо, коли вийде комікс за серіалом Король тигрів

Видавництво TidalWave Productions почало працювати над коміксом "Короля тигрів", який буде адаптований на основі гучного документального серіалу про Джо Екзотика, ексцентричного власника зоопарку в Оклахомі. Проєкт випустять уже в червні.

Адаптація коміксу "Король тигрів" увійде в серію Infamous, в рамках якої вже вийшли комікси про Чарлі Шина і Ліндсі Лохан. На п'ятитомник сподіватися не варто – у виданні буде 22 сторінки, частина яких напишуть з зоозахисниками. Зокрема, до роботи залучать співробітників PETA, які хочуть розповісти про те, що залишилося за рамками серіалу – про страждання тварин в зоопарках.

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Коли читачі дізнаються про те, як страждають екзотичні звірі, викрадені у матерів в дитинстві і експлуатовані заради фотографій, вони будуть зневажати всіх, хто заробляє гроші на розведенні тварин, – сказала Бріттані Піт, представниця PETA.

Комікс, за словами видавництва, розробляється без підтримки Netflix. У червні він буде доступний як в цифровому, так і в паперовому варіанті.

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