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Стало відомо, коли вийде комікс за серіалом Король тигрів

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Стало відомо, коли вийде комікс за серіалом Король тигрів - фото 1

Видавництво TidalWave Productions почало працювати над коміксом "Короля тигрів", який буде адаптований на основі гучного документального серіалу про Джо Екзотика, ексцентричного власника зоопарку в Оклахомі. Проєкт випустять уже в червні.

Адаптація коміксу "Король тигрів" увійде в серію Infamous, в рамках якої вже вийшли комікси про Чарлі Шина і Ліндсі Лохан. На п'ятитомник сподіватися не варто – у виданні буде 22 сторінки, частина яких напишуть з зоозахисниками. Зокрема, до роботи залучать співробітників PETA, які хочуть розповісти про те, що залишилося за рамками серіалу – про страждання тварин в зоопарках.

До слова: Король тигрів: новий документальний серіал, який став хітом Netflix

Коли читачі дізнаються про те, як страждають екзотичні звірі, викрадені у матерів в дитинстві і експлуатовані заради фотографій, вони будуть зневажати всіх, хто заробляє гроші на розведенні тварин, – сказала Бріттані Піт, представниця PETA.

Комікс, за словами видавництва, розробляється без підтримки Netflix. У червні він буде доступний як в цифровому, так і в паперовому варіанті.

Стало відомо, коли вийде комікс за серіалом Король тигрів - фото 398859

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Джерело: variety
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