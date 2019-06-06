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Стало відомо, коли вийде фірмова прошивка MIUI 11, і це буде не скоро
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Директор з продуктів Xiaomi Ван Тенг під час спілкування з користувачами соціальної мережі Weibo розповів деякі деталі про наступну версію фірмової прошивки MIUI. За його словами, співробітники компанії не зовсім задоволені тим, як виглядає MIUI 10, і мають намір виправити це.
За словами представника Xiaomi, дизайн MIUI 10 недосконалий і не відповідає баченню корпорації.
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Він заявив, що в MIUI 11 компанія хоче домогтися єдиного дизайну всієї системи. Для цього співробітники працюють понаднормово, щоб закінчити якнайшвидше. Але Ван Тенг зазначив, що очікувати виходу MIUI 11 раніше другої половини 2019 року не варто.
Раніше стало відомо, що в MIUI 11 компанія має намір оновити користувальницький інтерфейс, зробити нові іконки додатків та додати монохромний режим для економії заряду акумулятора.
За попередньою інформацією, оновлення до MIUI 11 отримають такі пристрої:
Redmi: Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Pro, Redmi S2, Redmi 7, Redmi Note 7 and Redmi Note 7 Pro
Xiaomi: Mi9, Mi9 SE, Mi9 EE, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Mi Mix 3 (5G), Mi Mix 3, Mi8, Mi8 Pro, Mi8 EE, Mi8 SE, Mi8 Lite, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi6, Mi6X, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi5s, Mi5s Plus, Mi5s, Mi5X, Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3 і Mi Play
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