Стало відомо, коли відкриють найвищу статую в світі

В Індії майже закінчили будівництво статуї, яка стане найвищою в світі.

"Висота статуї, що зараз будується в штаті Гуджарат, становитиме 182 метри. Вона присвячена герою боротьби за незалежність Індії – Сардару Пателю, який є одним із співавторів Конституції і творців політичної системи країни", – йдеться в повідомленні.

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Варто відзначити, що зараз перше місце в списку найвищих статуй у світі займає Будда Весняного Храму, яка розташована в Китаї. Її висота становить 128 метрів, до того ж статуя стоїть на 25-метровому п'єдесталі.

Незабаром відкриття

Відомо, будівництво монумента коштувало індійському уряду приблизно 330 мільйонів доларів. Вважається, що проект є дітищем прем'єр-міністра Нарендра Моді.

Відкриття Статуї соборності відбудеться вже в наступному місяці – урочиста церемонія запланована на 31 жовтня.

Для індійських націоналістів Сардар Патель є справжнім героєм.

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