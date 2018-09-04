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Стало відомо, коли відкриють найвищу статую в світі
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В Індії майже закінчили будівництво статуї, яка стане найвищою в світі.
"Висота статуї, що зараз будується в штаті Гуджарат, становитиме 182 метри. Вона присвячена герою боротьби за незалежність Індії – Сардару Пателю, який є одним із співавторів Конституції і творців політичної системи країни", – йдеться в повідомленні.
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Варто відзначити, що зараз перше місце в списку найвищих статуй у світі займає Будда Весняного Храму, яка розташована в Китаї. Її висота становить 128 метрів, до того ж статуя стоїть на 25-метровому п'єдесталі.
Відомо, будівництво монумента коштувало індійському уряду приблизно 330 мільйонів доларів. Вважається, що проект є дітищем прем'єр-міністра Нарендра Моді.
Відкриття Статуї соборності відбудеться вже в наступному місяці – урочиста церемонія запланована на 31 жовтня.
Для індійських націоналістів Сардар Патель є справжнім героєм.
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