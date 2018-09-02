Правила життя Кіану Рівза: найдобрішій людині Голлівуду – 54 роки

2 вересня красень-актор, зірка "Матриці" і найкращий холостяк Голлівуду відзначає свій день народження.

Він не вірить в свою обраність і веде звичайне життя звичайної людини – що в шоу-бізнесі мало хто може собі дозволити. Сьогодні "Нео" виповнюється 52 роки. На честь цього ми зібрали п'ять заповідей актора, завдяки яким він став тим, ким є.

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1. Головне – це сім'я

Кіану народився в Бейруті в сім'ї художниці і різноробочого. Його батько приймав наркотики і, коли хлопчикові було три роки, покинув сім'ю. Кіану досі не пробачив йому, хоча батько неодноразово виходив на зв'язок.

В голові не вкладається, – каже актор, – як можна через примхи залишити дружину і дітей.

Непросте дитинство, здається, задало темп усього життя Рівза. Але саме тоді актор зрозумів, що головне в житті – близькі люди. Сестри – а у нього їх три – були для Кіану близькими подругами, які завжди підтримають і втішать. Та й він ніколи не залишався осторонь їх проблем: коли Кім Рівз захворіла на лейкемію, Кіану відмовився від зйомок і присвятив весь свій час турботі про сестру.

2. Гроші – останнє, про що варто думати

Історії про Кіану і гроші – це вже ціла притча. Актор не рахує гонорари і з легкістю розлучається з великими сумами заради чийогось щастя.

Найвідоміша історія про його щедрість пов'язана зі зйомками фільму «Матриця». Кіану купував всім членам знімальної команди ланчі, а також відмовився від 80 мільйонів доларів на користь гримерів і фахівців зі спецефектів. Він просто подумав, що їх робота недостатньо оплачується.

Кожному каскадеру, до речі, Кіану подарував по новому мотоциклу, а робітникові-декоратору, який зазнавав фінансових труднощів, актор вручив на Різдво чек на 20 тисяч доларів.

3. Не шкодуйте себе

Доля не щадила Кіану: в житті актора було багато важких втрат. У 1993 році від передозування помер його найкращий друг, актор і музикант Рівер Фенікс. Ще через кілька років Кіану переніс одразу подвійну втрату – смерть ненародженої доньки і загибель нареченої Дженніфер Сайм.

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Всупереч 33 нещастям, що сталися з актором, він намагається зберегти позитивний настрій. У 2011 році Кіану навіть випустив ілюстровану книгу для дорослих «Ода щастю». Спочатку він писав її в жарт для вузького кола друзів, але потім вирішив видати. На кожній сторінці всього один рядок і ілюстрація, спеціально зроблена так, ніби її розмило сльозами.



4. Будьте простішими

Історія про Кіану Рівза і безхатченка стала хрестоматійною. Так-так, голлівудський актор розділив сніданок з жебраком, розташувавшись поруч з ним на сонечку. Вони розмовляли дві години, що шокувало папараці, колег Кіану по цеху і його прихильників. Після цього випадку для одних Кіану став святим, для інших – дивним і непередбачуваним хлопцем.

Здається, чим більше доля у нього віднімає, тим більше добра він віддає людям, – говорить про Рівза актриса Сандра Буллок.

5. Чекайте на справжню любов

52-річний Кіану ніколи не був одружений. У нього немає дітей. Роман з Дженніфер Сайм – єдиний «офіційний» любовний зв'язок актора. Хоча йому приписували відносини з Софією Копполою, Шарліз Терон, Шерон Стоун, Сандрою Баллок, Холлі Мейерс-Шайер і навіть з росіянкою Ганною Скидановою... проте, Кіану як і раніше самотній. Він зізнається, що часто ходить на побачення, але поки не зустрів саме ту.

Я можу потрапити під жіночі чари на першому побаченні, особливо, якщо зможу розсмішити свою супутницю, – каже Кіану.

Кілька років тому Рівз зізнався, що хоче одружитися і завести дітей. Він точно знає, що таке щастя, і не хоче відмовлятися від нього в майбутньому. Що ж, а ми тепер знаємо, що побажати акторові в день його народження :)

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