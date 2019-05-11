Стало відомо, коли відкриють для відвідування найвідоміший пляж Таїланду

У Таїланді найвідоміший пляж країни в бухті Майя Бей буде закритий для туристів принаймні ще два роки. Як розповів директор Департаменту національних парків Таїланду (NPD) Сонті Суксаванг, цей час необхідний для забезпечення відновлення природних ресурсів бухти.

Майя Бей планують відкрити для туристів у червні 2021 року, але заборону на відвідування бухти можуть продовжити, якщо відновлення природних ресурсів буде йти не за планом.

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Після того, як бухту знову відкриють, в ній планують ввести обмеження. Зокрема, Майю Бей зможуть відвідувати до двох тисяч осіб щодня. Також в ній буде заборонено використання якорів.

Щодня на пляж прибували до 5 тисяч туристів

Популярність пляжу різко зросла після виходу 19 років тому голлівудського фільму "Пляж" (The Beach), головну роль в якому зіграв Леонардо Ді Капріо. Деякі сцени фільму знімали в затоці Майя. В кінцевому підсумку це призвело до того, що на піку своєї слави щодня в це мальовниче місце прибували до 5 тисяч туристів.

Майя Бей закрита для відвідування з червня 2018 року в рамках програми омолодження, спрямованої на відродження зруйнованих коралів в бухті. З того часу сюди пересадили близько 10 тисяч коралів, але їм потрібен час, щоб вирости.

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