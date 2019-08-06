Стало відомо, коли відбудеться реліз iPhone XI

Президент телекомунікаційної корпорації SoftBank Кен Міяучі випадково обмовився про терміни виходу в продаж нових iPhone. Імовірно, гаджети представлять на початку вересня.

Топ-менеджер Кен Міяучі проговорився про термін релізу iPhone 11, відповідаючи на питання про вихід смартфона, що йому "треба буде вирішити, що компанія буде робити протягом 10-денного розриву" (він мав на увазі вихід "яблучних" гаджетів і вступ в силу нового регулювання).

І ще: З'явилися подробиці про камери iPhone 2020

Після цих слів Міяучі осікся. А керівник зазначив, що йому таке не варто говорити. Таким чином, в продаж iPhone повинен надійти 20 вересня. А його презентація повинна відбутися на початку першого осіннього місяця.

iPhone XI

Читайте також: Авторитетний аналітик розповів про майбутні iPhone