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Стало відомо, коли відбудеться реліз iPhone XI

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Коли відбудеться реліз iPhone XI - фото 1
Коли відбудеться реліз iPhone XI / youtube

Президент телекомунікаційної корпорації SoftBank Кен Міяучі випадково обмовився про терміни виходу в продаж нових iPhone. Імовірно, гаджети представлять на початку вересня.

Топ-менеджер Кен Міяучі проговорився про термін релізу iPhone 11, відповідаючи на питання про вихід смартфона, що йому "треба буде вирішити, що компанія буде робити протягом 10-денного розриву" (він мав на увазі вихід "яблучних" гаджетів і вступ в силу нового регулювання).

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Після цих слів Міяучі осікся. А керівник зазначив, що йому таке не варто говорити. Таким чином, в продаж iPhone повинен надійти 20 вересня. А його презентація повинна відбутися на початку першого осіннього місяця.

iPhone XI - фото 345984
iPhone XI

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Джерело: phonearena
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