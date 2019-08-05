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Авторитетний аналітик розповів про майбутні iPhone

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iPhone таки отримають сканер в екрані, але у 2021 році - фото 1
iPhone таки отримають сканер в екрані, але у 2021 році

Знаменитий аналітик Мінг-Чі Куо, чиї прогнози стосовно продуктів Apple згодом часто підтверджувалися, поділився своїми припущеннями щодо майбутніх iPhone.

Цікаво, що він розповів не про прийдешні моделі, презентація яких очікується вже через місяць, і не про апарати наступного року, а відразу про пристрої 2021.

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За словами Мінг-Чі Куо, у 2021 році компанія Apple випустить iPhone, в яких будуть одночасно використовуватися система розпізнавання осіб Face ID і підекранний сканер відбитків пальців Touch ID. Аналітик вважає, що ці технології доповнюють одна одну, і Apple хоче їх об'єднати.

Так можуть виглядати нові iPhone XI - фото 345642
Так можуть виглядати нові iPhone XI

Однак зараз існує низка виробничих проблем, пов'язаних з використанням інтегрованого сканера відбитків, включаючи енергоспоживання, розмір чутливої ​​області, товщину чутливого модуля та швидкість виконання процесу "ламінування" дисплея. Мінг-Чі Куо зазначив, що Apple буде потрібно близько 18 місяців, щоб усунути всі ці проблеми і домогтися бажаного рівня якості від нової технології.

Нагадаємо, що у прийдешньому iPhone XI головним нововведенням, як очікується, повинна стати третя основна камера з ширококутним об'єктивом. У моделях 2020 року інсайдери обіцяють підтримку мобільних мереж п'ятого покоління, "брову" меншого розміру та четверту основну камеру – ToF-сенсор для точнішого 3D-сканування оточення.

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Джерело: 9to5mac
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