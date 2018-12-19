Стало відомо, коли в Україні потеплішає

З 26 грудня в Україні знову стане прохолодніше / Acorns Children's Hospice

В Україні на цьому тижні очікуються підвищення температури, сніг і дощ, а місцями ожеледь.

Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик. За його словами, з 21 грудня почнеться зміна погоди.

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"21-22 грудня – сніжок, а 23-го на заході і півночі буде помірний сніг, мокрий сніг, на заході подекуди з дощем, місцями буде ожеледь", – повідомив метеоролог. Він зазначив, що температура повітря підніметься вище 0 вдень, вночі буде легкий мінус.



"Вночі 23-го -3, вдень +3. Не дуже хороша погода, особливо для автомобілістів. Вдень буде танути сніг – вночі підмерзатиме", – додав Білик. При цьому він повідомив, що така погода буде спостерігатися й 25 грудня. Синоптик зазначив, що з 26 грудня знову стане прохолодніше.

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