Стало відомо, коли саме люди починають старіти

Вчені встановили, коли починається процес старіння людини.

Згасання розумової і фізичної діяльності починається у 39 років. Як правило, перші симптоми люди не помічають.

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У результаті дослідження з'ясувалося, що пусковий механізм згасання як фізичної, так і розумової діяльності включається ближче до 40 років. Початок старіння пов'язаний зі скороченням кількості мієліну, який захищає нервові клітини. Так вони стають більш вразливими до пошкоджень, що, у свою чергу, провокує появу вікових захворювань.



Головними ознаками старіння, які проявляються у 39 років, фахівці називають біль і скутість у суглобах. Ще одни тривожний дзвіночок – поява складнощів з використанням сучасних технологій.

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