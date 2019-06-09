Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Чорнобиль Євро 2020

Стало відомо, коли повернеться оновлений Samsung Galaxy Fold

  • 13
Багато хто просто не знає, навіщо потрібні такі пристрої - фото 1
Багато хто просто не знає, навіщо потрібні такі пристрої / planetared

Інсайдер Mukul Sharma відкрив завісу таємниці над термінами виходу оновленої версії складного смартфона Samsung Galaxy Fold.

Згідно з його твітом, два дуже надійних інформатори підтвердили вихід пристрою на ринок в липні цього року.

І ще: Samsung Galaxy Note10: розсекречено дизайн нового флагмана

Раніше смартфон планували випустити ще в травні, проте через проблеми з екраном всю партію відкликали. Передбачалося, що Galaxy Fold вийде на ринок раніше, ніж Huawei Mate X, однак тепер, схоже, вони з'являться приблизно водночас. Відзначимо, що тренд на складні смартфони хоч і підтриманий багатьма виробниками, але не таких популярний серед користувачів.

Габарити таких девайсів, ціна, складність ремонту і так далі різко обмежують сферу їх застосування. Більш того, багато хто просто не знає, навіщо потрібні такі пристрої в принципі.

Стало відомо, коли повернеться оновлений Samsung Galaxy Fold - фото 333006

Стало відомо, коли повернеться оновлений Samsung Galaxy Fold - фото 333007

Читайте також: Samsung показав ноутбуки серії Notebook 7: вони дуже схожі на MacBook Pro

Джерело: planetared
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
  • 04 червня, 15:14
  • 1419
Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
  • 04 червня, 08:55
  • 35233
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1524180
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології