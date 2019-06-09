Стало відомо, коли повернеться оновлений Samsung Galaxy Fold

Багато хто просто не знає, навіщо потрібні такі пристрої / planetared

Інсайдер Mukul Sharma відкрив завісу таємниці над термінами виходу оновленої версії складного смартфона Samsung Galaxy Fold.

Згідно з його твітом, два дуже надійних інформатори підтвердили вихід пристрою на ринок в липні цього року.

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Раніше смартфон планували випустити ще в травні, проте через проблеми з екраном всю партію відкликали. Передбачалося, що Galaxy Fold вийде на ринок раніше, ніж Huawei Mate X, однак тепер, схоже, вони з'являться приблизно водночас. Відзначимо, що тренд на складні смартфони хоч і підтриманий багатьма виробниками, але не таких популярний серед користувачів.

Габарити таких девайсів, ціна, складність ремонту і так далі різко обмежують сферу їх застосування. Більш того, багато хто просто не знає, навіщо потрібні такі пристрої в принципі.

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