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Samsung Galaxy Note10: розсекречено дизайн нового флагмана

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Samsung Galaxy Note10 - фото 1
Samsung Galaxy Note10 / socportal

У мережі були опубліковані зображення флагманського смартфона Samsung Galaxy Note10. Вони повністю демонструють його дизайн.

Судячи із зображень, гаджет отримає корпус з гострими кутами. При цьому екран буде обтічним і заокругленим з боків. Смартфон має отвір у лицьовій панелі з вбудованою в нього фронтальною камерою. Діагональ екрану, за інформацією сайту, стане трохи меншою – 6,3 дюйма. При цьому поліпшена версія Note10 Pro отримає екран 6,75 дюйма.

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Роз'єму 3,5 мм для навушників гаджет мати не буде. Його замінить USB Type-C або бездротові навушники. Базується флагман на процесорі Snapdragon 855 або Exynos 9820. Це залежить від ринку збуту.

Samsung Galaxy Note10: розсекречено дизайн нового флагмана - фото 332346
Samsung Galaxy Note10: розсекречено дизайн нового флагмана - фото 332345
Samsung Galaxy Note10: розсекречено дизайн нового флагмана - фото 332344
Samsung Galaxy Note10: розсекречено дизайн нового флагмана - фото 332343
Samsung Galaxy Note10: розсекречено дизайн нового флагмана - фото 332342

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Джерело: 91mobiles
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