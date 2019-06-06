Samsung Galaxy Note10: розсекречено дизайн нового флагмана

У мережі були опубліковані зображення флагманського смартфона Samsung Galaxy Note10. Вони повністю демонструють його дизайн.

Судячи із зображень, гаджет отримає корпус з гострими кутами. При цьому екран буде обтічним і заокругленим з боків. Смартфон має отвір у лицьовій панелі з вбудованою в нього фронтальною камерою. Діагональ екрану, за інформацією сайту, стане трохи меншою – 6,3 дюйма. При цьому поліпшена версія Note10 Pro отримає екран 6,75 дюйма.

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Роз'єму 3,5 мм для навушників гаджет мати не буде. Його замінить USB Type-C або бездротові навушники. Базується флагман на процесорі Snapdragon 855 або Exynos 9820. Це залежить від ринку збуту.

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