Samsung показав ноутбуки серії Notebook 7: вони дуже схожі на MacBook Pro

За кілька годин до початку конференції для розробників Apple WWDC 2019 один з головних конкурентів американської компанії – Samsung – анонсував нові ноутбуки серії Notebook 7. 13-дюймові і 15-дюймові версії зовні ледь відрізняються від MacBook Pro.

Навіть такі дрібниці, як шрифт і розмір букв на клавіатурі, її компонування, встановлені шпалери на робочий стіл – практично ідентичні з тими, що використовуються у пристроях Apple. Але є нюанси. Наприклад, з якоїсь причини Samsung не вдалося розмістити тачпад симетрично клавіатурі.

І ще: Samsung випустить захищений смартфон з топовим "залізом"

Якщо придивитися уважніше, відмінності, звичайно, виявляються. На відміну від MacBook Pro, Notebook 7 оснащені масою роз'ємів: два порти USB 3.0, порт USB-C, HDMI і слот microSD.

Всі нові моделі отримали процесори Intel Core 8-го покоління, 8 ГБ оперативної пам'яті, сканери відбитків пальців (синя клавіша на клавіатурі). Як і 15-дюймовий MacBook Pro, Notebook 7 такого ж розміру отримав дискретну графіку Nvidia GeForce MX250. Також у нього можна встановити додатковий SSD.

Топову модель – Samsung Notebook 7 Force – можна порівняти з Razer Blade. Ця версія оснащена відеокартою Nvidia GeForce GTX 1650, 16 ГБ оперативки, портом Ethernet та двома слотами для розширення пам'яті.

Попри зовнішню схожість й аналогічні технічні характеристики, ноутбуки Samsung, як і раніше, поступаються MacBook в автономності. Топовий Notebook 7 поставляється з батареєю місткістю 43 Втг. Для порівняння, 15-дюймовий MacBook Pro оснащений акумулятором на 83,6 Втг.

Samsung Notebook 7 надійдуть у продаж 26 липня. Найдешевший пристрій буде коштувати $ 999,99.

Читайте також: Xiaomi і OPPO показали підекранну камеру для смартфонів