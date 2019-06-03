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Samsung показав ноутбуки серії Notebook 7: вони дуже схожі на MacBook Pro

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Samsung представила нові потужні ноутбуки - фото 1
Samsung представила нові потужні ноутбуки

За кілька годин до початку конференції для розробників Apple WWDC 2019 один з головних конкурентів американської компанії – Samsung – анонсував нові ноутбуки серії Notebook 7. 13-дюймові і 15-дюймові версії зовні ледь відрізняються від MacBook Pro.

Навіть такі дрібниці, як шрифт і розмір букв на клавіатурі, її компонування, встановлені шпалери на робочий стіл – практично ідентичні з тими, що використовуються у пристроях Apple. Але є нюанси. Наприклад, з якоїсь причини Samsung не вдалося розмістити тачпад симетрично клавіатурі.

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Якщо придивитися уважніше, відмінності, звичайно, виявляються. На відміну від MacBook Pro, Notebook 7 оснащені масою роз'ємів: два порти USB 3.0, порт USB-C, HDMI і слот microSD.

Всі нові моделі отримали процесори Intel Core 8-го покоління, 8 ГБ оперативної пам'яті, сканери відбитків пальців (синя клавіша на клавіатурі). Як і 15-дюймовий MacBook Pro, Notebook 7 такого ж розміру отримав дискретну графіку Nvidia GeForce MX250. Також у нього можна встановити додатковий SSD.

Нові ноутбуки від Samsung дещо нагадують MacBook Pro - фото 331686

Топову модель – Samsung Notebook 7 Force – можна порівняти з Razer Blade. Ця версія оснащена відеокартою Nvidia GeForce GTX 1650, 16 ГБ оперативки, портом Ethernet та двома слотами для розширення пам'яті.

Попри зовнішню схожість й аналогічні технічні характеристики, ноутбуки Samsung, як і раніше, поступаються MacBook в автономності. Топовий Notebook 7 поставляється з батареєю місткістю 43 Втг. Для порівняння, 15-дюймовий MacBook Pro оснащений акумулятором на 83,6 Втг.

Утім, з автономністю не все так однозначно - фото 331685

Samsung Notebook 7 надійдуть у продаж 26 липня. Найдешевший пристрій буде коштувати $ 999,99.

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Джерело: Samsung
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