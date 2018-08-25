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Стало відомо, коли покажуть смартфон Vivo V11 Pro

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Смартфон Vivo V11 Pro покажуть у вересні - фото 1
Смартфон Vivo V11 Pro покажуть у вересні / YugaTech

Смартфон Vivo V11 Pro з безрамковим дисплеєм ще не був офіційно анонсований, але сторінка гаджета вже з'явилася на сайті індійського підрозділу Amazon.

Крім демонстрації зовнішнього вигляду та відкриття попередніх замовлень на новинку, інтернет-магазин опублікував дату передбачуваного релізу пристрою.

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Стало відомо, коли покажуть Vivo V11 Pro - фото 272075
Стало відомо, коли покажуть Vivo V11 Pro / gizchina

Про начинку смартфона поки відомо не так багато. "Серцем" пристрою імовірно стане восьмиядерний Snapdragon 660 за підтримки 6 ГБ оперативної пам'яті та внутрішнього накопичувача на 128 ГБ. За автономність відповідатиме акумулятор на 3 400 мАг.

Стало відомо, коли покажуть Vivo V11 Pro - фото 272073
Стало відомо, коли покажуть Vivo V11 Pro / gizchina

AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,41 дюйма і роздільною здатністю 2340x1080 пікселів оснастять краплеподібним вирізом під селфі-камеру на 25 мегапікселів. Сенсори основної камери орієнтовно отримають роздільну здатність 12 і 5 мегапікселів, з підтримкою системи автофокусування Dual Pixel AF і функцій штучного інтелекту. Судячи з опублікованих тизерів, Vivo V11 Pro отримає вбудований у дисплей дактилоскопічний сканер.

Стало відомо, коли покажуть Vivo V11 Pro - фото 272074
Стало відомо, коли покажуть Vivo V11 Pro / gizchina

Працювати новинка буде під управлінням Android 8.1 Oreo. За інформацією Amazon, офіційно смартфон буде представлений 6 вересня.

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Джерело: gizchina
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