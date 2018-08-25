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Перший Samsung на Android Go позбувся найочікуванішої "фішки"

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Samsung Galaxy J2 Core - перший смартфон компанії на Android Go - фото 1
Samsung Galaxy J2 Core - перший смартфон компанії на Android Go / AKKet

Компанія Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy J2 Core на презентації в Індії. Новинка увійшла до програми Android Go і стала першим пристроєм корейської компанії з встановленим Android Oreo (Go edition). Але як з'ясувалося, покупців чекав несподіваний сюрприз.

Примітно, що попри участь в програмі Android Go, виробник оснастив смартфон не чистим Android, а фірмовою оболонкою на його основі. Як це позначилося на продуктивності бюджетного апарату, поки невідомо.

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Samsung Galaxy J2 Core оснащений п'ятидюймовим TFT-дисплеєм з роздільною здатністю 540x960 пікселів. Під "капотом" пристрою знаходиться чотирьохядерний 14нм-процесор Exynos 7570. Обсяг оперативної пам'яті становить 1 ГБ, вбудованого накопичувача – 8 ГБ. Доступно розширення внутрішньої пам'яті за допомогою карт пам'яті microSD.

Перший Samsung на Android Go може засмутити користувачів - фото 271919
Перший Samsung на Android Go може засмутити користувачів / fonearena

Роздільна здатність сенсора камери з апертурою f / 2,2 становить 8 мегапікселів, фронтальної – 5 мегапікселів. Місткість акумулятора новинки становить 2 600 мАг. Корпус смартфона виконаний з пластику, а фізична кнопка під дисплеєм відсутня.

Технічні характеристики Samsung Galaxy J2 Core:

Дисплей: TFT, 5 ", 540x960 пікселів;
Процесор: чотирьохядерний Exynos 7570 (1,4 ГГц), Mali-T720 MP1 GPU;
Пам'ять: оперативна 1 ГБ, вбудована 8 ГБ, слот для карти пам'яті microSD;
Камери: основна 8 Мп (f / 2,2), фронтальна 5 Мп (f / 2,2);
Операційна система: Android 8.1 Oreo (Go edition);
Зв'язок: 4G VoLTE, Wi-Fi b / g / n, Bluetooth 4.2 LE, GPS;
Акумулятор: літій-іонний 2 600 мАг;
Аудіо: роз'єм 3,5 мм, FM-радіо;
Габарити: 143,4 x 72,1 x 8,9 мм;
Вага: 154 г.

Найближчим часом новинка надійде в продаж на території Індії та Малайзії, очікувана ціна смартфона складе $ 100. Терміни виходу на глобальний ринок поки невідомі.

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Джерело: fonearena
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