Стало відомо, коли покажуть новий позашляховик Ford Explorer

Одна з найцікавіших автомобільних прем'єр 2019 року відбудеться ще до автосалону у Детройті – 9 січня Ford офіційно покаже новий позашляховик Explorer.

Після численних шпигунських фотографій нового Ford Explorer з'явилася нарешті офіційна інформація.

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Позашляховик представлять у січні наступного року, але не під час автосалону у Детройті, а раніше. Це відбудеться за тиждень до автошоу на стадіоні Ford Field в Детройті, який належить компанії.

Новий Ford Explorer покажуть 9 січня 2019 року

Поки незрозуміло, чи покаже Ford відразу всі модифікації нового Explorer, або ж окремі версії. В об'єктиви фотошпигунів вже потрапляли спортивний варіант ST, преміальний варіант Platinum або більш простий XLT, так що можна приблизно уявляти собі різницю у дизайні різних комплектацій.

Втім, дизайн нового Ford Explorer марка вже анонсувала в тизері Police Interceptor Utility – найшвидшого поліцейського автомобіля у США, створеного на базі нового позашляховика. Патрульний автомобіль оснащений повним приводом і 3-літровим EcoBoost V6, що дозволяє машині бути швидшою за попередника з V8. Поліція Мічигану за підсумками тестів з'ясувала, що Police Interceptor Utility може розганятися до 241 км/год і до 220 км/год у випадку з гібридною моделлю.

Поліцейський Explorer виявився дуже швидким

З чуток, базовим для нового Explorer стане задній привід завдяки переходу на модульну платформу CD6. У топових версіях буде повний привід і мотори потужністю до 400 к.с. – мова про 3-літровий турбірований V6 від Lincoln Continental.

Прем'єра 9 січня постане першим офіційним показом Ford Explorer. Потім новий позашляховик представлять на шоу в Детройті, і вже у першій половині 2019 року автомобіль надійде в продаж в США.

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