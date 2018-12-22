Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Стало відомо, коли покажуть новий позашляховик Ford Explorer

  • 16
Ford організує окрему презентацію свого Explorer - фото 1
Ford організує окрему презентацію свого Explorer

Одна з найцікавіших автомобільних прем'єр 2019 року відбудеться ще до автосалону у Детройті – 9 січня Ford офіційно покаже новий позашляховик Explorer.

Після численних шпигунських фотографій нового Ford Explorer з'явилася нарешті офіційна інформація.

І ще: Volkswagen готує до випуску електричний багі

Позашляховик представлять у січні наступного року, але не під час автосалону у Детройті, а раніше. Це відбудеться за тиждень до автошоу на стадіоні Ford Field в Детройті, який належить компанії.

Новий Ford Explorer покажуть 9 січня 2019 року - фото 296927
Новий Ford Explorer покажуть 9 січня 2019 року

Поки незрозуміло, чи покаже Ford відразу всі модифікації нового Explorer, або ж окремі версії. В об'єктиви фотошпигунів вже потрапляли спортивний варіант ST, преміальний варіант Platinum або більш простий XLT, так що можна приблизно уявляти собі різницю у дизайні різних комплектацій.

Втім, дизайн нового Ford Explorer марка вже анонсувала в тизері Police Interceptor Utility – найшвидшого поліцейського автомобіля у США, створеного на базі нового позашляховика. Патрульний автомобіль оснащений повним приводом і 3-літровим EcoBoost V6, що дозволяє машині бути швидшою за попередника з V8. Поліція Мічигану за підсумками тестів з'ясувала, що Police Interceptor Utility може розганятися до 241 км/год і до 220 км/год у випадку з гібридною моделлю.

Поліцейський Explorer виявився дуже швидким - фото 296926
Поліцейський Explorer виявився дуже швидким

З чуток, базовим для нового Explorer стане задній привід завдяки переходу на модульну платформу CD6. У топових версіях буде повний привід і мотори потужністю до 400 к.с. – мова про 3-літровий турбірований V6 від Lincoln Continental.

Прем'єра 9 січня постане першим офіційним показом Ford Explorer. Потім новий позашляховик представлять на шоу в Детройті, і вже у першій половині 2019 року автомобіль надійде в продаж в США.

Читайте також: Toyota дала послухати двигун нової Supra

Джерело: autonews
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити
  • Вчора, 12:15
  • 887
ТОП-10 дівчат, які вразили світ у 2018 році
  • 19 грудня, 17:25
  • 1597
Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі
  • 20 грудня, 12:15
  • 756
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт