Google опублікувала перше офіційне зображення нового Pixel

Корпорація Google показала в своєму Twitter офіційне зображення майбутнього смартфона Pixel 4 за кілька місяців до анонсу. Твіт з'явився після того, як були опубліковані неофіційні рендери пристрою.

Офіційне зображення ясно показує дві задні камери і якийсь третій датчик на задній панелі телефону. У правому нижньому кутку модуля камери є ще одна крихітна точка, яка може бути мікрофоном. Крім того, на правій грані видо білу або сіру кнопку живлення і логотип компанії. Подібне компонування камер, як очікується, буде і у нового покоління iPhone, яке представлять у вересні цього року.

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"Зачекайте, поки ви не побачите, що він може робити", – написала команда розробників нового покоління Pixel.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by Google (@madebygoogle) 12 червня 2019 р.

Вперше в історії смартфонів Pixel на цьому пристрої немає сканеру відбитків пальців ззаду. Найімовірніше, цей елемент переміститься під поверхню екрану, або ж буде вбудований в кнопку живлення на бічній грані.

Нагадаємо, ходять чутки про те, що в Pixel 4 дебютує технологія Project Soli. Вона являє собою мікро-радар для відстеження та розпізнавання жестів пальцями.

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