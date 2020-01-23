Стало відомо, коли Motorola RAZR 2019 з'явиться у продажу

Компанія Motorola, яка належить Lenovo, оголосила про відкриття попередніх замовлень на розкладачку RAZR, яку анонсували у листопаді 2019 року. Спочатку старт продажів був запланований на початок січня, але компанія перенесла реліз через високий попит на смартфон.

Тепер стало відомо, що мешканці США зможуть оформити попереднє замовлення на Motorola RAZR з 26 січня, а в продаж смартфон надійде 6 лютого. Власне, Сполучені Штати поки будуть першою та єдиною країною, яка продаватиме "жабку" від Motorola.

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Представники компанії також пообіцяли назвати дати початку продажів в інших країнах найближчим часом. Ймовірно, Motorola хоче, щоб їх смартфон зі складним дисплеєм надійшов у продаж до анонсу розкладачки Samsung Galaxy Z Flip, який запланований на 11 лютого.

Нагадаємо, що смартфон отримав 6,21-дюймовий OLED-дисплей, а також допоміжний екран з діагоналлю 2,7 дюйма. За його продуктивність відповідає середній по характеристиках процесор Snapdragon 710, який дозволяє виконувати всі повсякденні задачі, а також "рубатися" у не надскладні ігри. Оперативної пам'яті 6 ГБ, а вбудованої може бути до 128.

Основна камера одна. Її сенсор на 16 МП з діафрагмою f / 1,7 дозволяє робити якісні та різкі фотографії навіть в умовах недостатньої освітленості. Для селфі передбачена камера на 5 МП. За автономність відповідає вбудований акумулятор на 2510 мАг. Його не вистачить на повний день активної роботи, але якщо сильно не ґвалтувати гаджет, то є ймовірність, що він попроситься на зарядку лише вночі.

Motorola RAZR наразі з'явиться у США

Одна з його родзинок – можливість активації режиму звичайного телефона RAZR. У такому випадку одна частина сенсорного екрану стане блоком клавіш, а друга – звичайним дисплеєм без реагування на дотики. Вмикайте його і відчуйте себе справжнім хіпстером, набираючи СМС'ки друзям!

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