Динамо – Ренн: відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Матч між командами Динамо – Ренн відбувся у четвер, 8 листопада, у Києві. Дізнайтеся рахунок гри та дивіться відео голів запеклого поєдинку Ліги Європи.

Київське "Динамо" прийняло своїх суперників – французький "Ренн" 8 листопада у Києві, на НСК "Олімпійський", у 4 турі групового турніру Ліги Європи.

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Кияни доволі жваво і активно розпочали перший тайм поєдинку і тому вже на 13 хвилині матчу навіс з кутового від Циганкова і удар Вербіча головою вивели "Динамо" вперед! Словенець відірвався від захисника і після навісу на ближню штангу зумів переправити м'яч у ворота.

Відео гола Вербіча на 13 хвилині:

На 19 хвилині матчу у "Динамо" була чудова можливість подвоїти рахунок: Кендзьора виконав простріл з флангу і Коубек несподівано не зміг зловити м'яч у руки. Однак, "Ренн" зумів обійтися легким переляком. Кінець першого тайму пройшов під очевидним натиском киян.

Тайм другий стартував із затяжної атаки киян, яка завершилася ударом Буяльського з середньої дистанції, але точно в руки голкіперу. На 68 хвилині поєдинку Миколенко забив після навісу Циганкова зі штрафного, який заробив Шапаренко. Молода трійка "Динамо" показала себе!

Відео гола Миколенка на 68 хвилині:

І вже через 4 хвилини свій третій м'яч забили кияни. Шапаренко увірвався в штрафний майданчик, і пробив в дальній кут. Гол!

Відео гола Шапаренка на 72 хвилині:

Наприкінці матчу активізувалися французи: на 90 хвилині матчу Ньянг отримав передачу з флангу і зумів прострілити на Сібачо. Порожні ворота перед гравцем "Ренна" призвели до неприємного голу, 3:1.

Відео гола Сібачо на 90 хвилині:

Кінець матчу! "Динамо" перемагає "Ренн" з рахунком 3:1.

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