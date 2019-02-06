Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

"Бюджетний" Pixel 3 Lite показали на нових фото

  • 27
Вартість гаджетів стартуватиме від 559 доларів - фото 1
Вартість гаджетів стартуватиме від 559 доларів / Mobil

У мережі з'явилися фото і характеристики ще неанонсованих "бюджетних" смартфонів Pixel 3 Lite і Pixel 3 XL від Google. Давайте подивимося, чим компанія здивує нас цього разу.

Гаджети будуть, перш за все, відрізнятися своїми розмірами: молодшу версію оснастять екраном діагоналлю 5,5 дюйма, а старшу – екраном у 6 дюймів.

І ще: Apple розпочала продаж відновленого iPhone X

Очікується, що обидва гаджети працюватимуть під управлінням останньої версії операційної системи Android 9 Pie. Молодша версія нібито базується на чіпі Snapdragon 670 і має 4 ГБ оперативної пам'яті. Водночас варіант XL Lite буде устаткований процесором Snapdragon 710.

Щодо камери, то обидва смартфони, ймовірно, отримають 12-мегапіксельну основну камеру і 8-мегапіксельну фронтальну камеру і зніматимуть зображення такої ж якості, що і стандартна версія. Вартість гаджетів стартуватиме від 559 доларів.

Обидва гаджети працюють під управлінням останньої версії Android - фото 305888
Обидва гаджети працюють під управлінням останньої версії Android

Читайте також: Названо найшвидші в світі смартфони

Джерело: xn--www-6ed
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2034
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології