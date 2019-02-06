"Бюджетний" Pixel 3 Lite показали на нових фото

У мережі з'явилися фото і характеристики ще неанонсованих "бюджетних" смартфонів Pixel 3 Lite і Pixel 3 XL від Google. Давайте подивимося, чим компанія здивує нас цього разу.

Гаджети будуть, перш за все, відрізнятися своїми розмірами: молодшу версію оснастять екраном діагоналлю 5,5 дюйма, а старшу – екраном у 6 дюймів.

І ще: Apple розпочала продаж відновленого iPhone X

Очікується, що обидва гаджети працюватимуть під управлінням останньої версії операційної системи Android 9 Pie. Молодша версія нібито базується на чіпі Snapdragon 670 і має 4 ГБ оперативної пам'яті. Водночас варіант XL Lite буде устаткований процесором Snapdragon 710.



Щодо камери, то обидва смартфони, ймовірно, отримають 12-мегапіксельну основну камеру і 8-мегапіксельну фронтальну камеру і зніматимуть зображення такої ж якості, що і стандартна версія. Вартість гаджетів стартуватиме від 559 доларів.

Обидва гаджети працюють під управлінням останньої версії Android

Читайте також: Названо найшвидші в світі смартфони