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Стало відомо, коли Huawei покаже нову EMUI 10

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Нову версію EMUI Huawei покаже у серпні - фото 1
Нову версію EMUI Huawei покаже у серпні

Попри активну розробку власної операційної системи HongMeng OS, компанія Huawei не забуває і про фірмовий інтерфейс EMUI. Як стало відомо, презентація десятої версії оболонки відбудеться вже незабаром.

На сайті альянсу розробників Huawei з'явилася інформація, що презентація EMUI 10 відбудеться 9 серпня.

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Її покажуть у рамках конференції, яку організовує китайська компанія. Захід пройде на критій арені Dongguan Basketball Center у місті Дунгуань, провінція Гуандун.

Нова версія EMUI буде побудована на базі Android Q. Раніше у мережу вже потрапила тестова збірка для Huawei P30 Pro. У ній буде оновлений інтерфейс системних меню і стандартних програм, нові жести та перероблена система дозволів для програм.

Стало відомо, коли Huawei покаже нову EMUI 10 - фото 340213

Ймовірно, під час офіційного анонсу співробітники Huawei розкажуть і про інші нововведення.

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Джерело: Gizchina
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