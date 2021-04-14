Стало відомо, коли Clubhouse буде доступний на Android

Нашуміла соцмережа Clubhouse перекочує в смартфони на Android. Зараз додаток доступний лише для власників iPhone.

Відносно нова соціальна мережа Clubhouse доступна лише для пристроїв під управлінням iOS, але незабаром її офіційно запустять також для смартфонів, що працюють на Android. Хоч й деякі умільці, звичайно, і зараз завантажують на свої смартфони з Android аудіомережу, але в більшості випадків акаунти просто блокуються.

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Відомий інсайдер Морган Еветтс опублікував у своєму Twitter запис однієї з розробників Clubhouse. Дівчина вирішила показати скріншоти версії для смартфонів на Android. Сам Еветтс каже, що вона працює над цією версією вже шість тижнів і все просувається успішно.

Крім того, Морган Еветтс додав, що приблизна дата виходу Clubhouse для смартфонів на Android намічена на травень цього року.

Mopewa has been working on the Clubhouse Android app for around six weeks now, and it’s coming on nicely



Rough release date: May https://t.co/jI63NPw2Od — Morgan Evetts (@morqon) April 11, 2021

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