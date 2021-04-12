Інженер створив вебкамеру у формі реалістичного людського ока: відео

Інженер Марк Тессье створив вебкамерау у формі дуже реалістичного людського ока. Вона може бачити, моргати, озиратися і спостерігати за вами.

Як пише Gizmodo, свою роботу Марк Тессье назвав Eyecam і вклав в неї глибокий сенс. На думку інженера, очі людини мають велике значення при спілкуванні.

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"Те, як співрозмовник дивиться на вас або, навпаки, не дивиться, відводить погляд, прикриває повіки, закочує очі – все це дуже важливо. Через погляд ми можемо відчути щастя, гнів, нудьгу або втому. Всі ми знайомі з цими сигналами, які впливають на нашу свідомість і поведінку", – говорить Тессье.

Інженер вважає, що вебкамера – це такий же співрозмовник, тому вона повинна проявляти емоції. Eyecam була розроблена групою дослідників під керівництвом Марка Тессье в Лабораторії взаємодії людини і комп'ютера Саарландського університету в Німеччині.

Усередині штучного очного яблука Eyecam є датчик і лінза вебкамери, які оточені силіконом. Це забезпечує функціонування повіки і анімованої брови, що приводиться в дію шістьма електричними сервоприводами, які замінюють м'язи.

Eyecam виглядає як людське око, але мета цього дослідження – змусити його рухатися і реагувати, як справжнє людське око. І у своєму блозі Марк Тессье поділився думками про те, навіщо була створена ця камера: виявляється, її мета – стерти кордони. Таким чином він пропонує кинути виклик традиційним пристроям і закликає переосмислити те, як повинні виглядати звичні речі.

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