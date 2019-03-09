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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Стало відомо, коли Apple випустить окуляри доповненої реальності

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Коли з'являть AR-окуляри від Apple - фото 1
Коли з'являть AR-окуляри від Apple / igromania

Аналітик передбачив швидкий випуск нового аксесуара для iPhone, який піде по стопах окулярів Google Glass для смартфонів на базі Android. У своїх прогнозах Мінг Чжі Куо ґрунтувався на повідомленнях про вивчення технологій віртуальної і доповненої реальності, яке ведеться впродовж останніх 10 років.

Аналітик Мінг Чжі Куо заявив, що в 2020 році в продаж надійдуть окуляри доповненої реальності бренду Apple. В першу чергу вони будуть виконувати роль дисплея, отримуючи і передаючи дані від iPhone за допомогою бездротового зв'язку.

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Передбачається, що AR-окуляри стануть тонкими і легкими за рахунок розміщення низки нових компонентів для взаємодії з ними в корпусі смартфона. При цьому окуляри отримають власну операційну систему на базі iOS, яку Куо охрестив rOS. Експерт висловив думку, що корпорація Apple має намір почати масове виробництво девайса до другого кварталу 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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