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Нові MacBook зможуть слідкувати за вашим здоров'ям: як це буде працювати
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Компанія Apple подала патентну заявку на біосенсори, які будуть стежити за здоров'ям користувачів, поки вони працюють за своїм MacBook. За даними патенту, сенсор призначений для зчитування таких же показників, як і у Apple Watch, тобто пульсу, кров'яного тиску та частоти серцевих скорочень.
Розмістити цей сенсор можна потенційно на будь-якому пристрої, але в патенті Apple орієнтується на MacBook. Так, на одному з креслень біосенсори поміщені праворуч від трекпада, де зазвичай і розміщується зап'ястя користувача.
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Компанія Apple також пропонує вбудувати ще один датчик, який буде сповіщати систему, коли зап'ястя перебуває в межах досяжності біосенсора, і запускати діагностику. Крім того, датчик може виконувати сторонні функції, наприклад, не вимикати підсвічування клавіатури й екран.
Схоже, Apple прагне наростити свою присутність у сфері охорони здоров'я. Вже зараз у компанії є команда з лікарів і управлінців, які працюють над впровадженням нових медичних технологій для особистого користування.
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