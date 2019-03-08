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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Нові MacBook зможуть слідкувати за вашим здоров'ям: як це буде працювати

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Ноутбуки від Apple допоможуть моніторити стан здоров'я - фото 1
Ноутбуки від Apple допоможуть моніторити стан здоров'я

Компанія Apple подала патентну заявку на біосенсори, які будуть стежити за здоров'ям користувачів, поки вони працюють за своїм MacBook. За даними патенту, сенсор призначений для зчитування таких же показників, як і у Apple Watch, тобто пульсу, кров'яного тиску та частоти серцевих скорочень.

Розмістити цей сенсор можна потенційно на будь-якому пристрої, але в патенті Apple орієнтується на MacBook. Так, на одному з креслень біосенсори поміщені праворуч від трекпада, де зазвичай і розміщується зап'ястя користувача.

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Компанія Apple також пропонує вбудувати ще один датчик, який буде сповіщати систему, коли зап'ястя перебуває в межах досяжності біосенсора, і запускати діагностику. Крім того, датчик може виконувати сторонні функції, наприклад, не вимикати підсвічування клавіатури й екран.

Новий патент компанії Apple - фото 312726
Новий патент компанії Apple

Схоже, Apple прагне наростити свою присутність у сфері охорони здоров'я. Вже зараз у компанії є команда з лікарів і управлінців, які працюють над впровадженням нових медичних технологій для особистого користування.

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Джерело: macdigger
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