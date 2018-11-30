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Стало відомо, кого оберуть хрещеними своєї дитини Меган Маркл і принц Гаррі

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Меган Маркл і принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі / clutch

Герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі вибрали у хрещені батьки для своєї першої дитини Джорджа і Амаль Клуні.

Повідомляється, що у Джорда і його дружини "найбільші шанси" бути запрошеними виконувати настільки почесні обов'язки.

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Кузен суперзірки Голлівуду зазначив: "Джордж стане чудовим хрещеним батьком". На питання, чи запросить Клуні Меган Маркл і принца Гаррі в гості в його рідне місто, кузен Клуні Бен Бреслін сказала: "Безумовно, це буде шалена подія, але дуже класна!"

Джордж і Амаль Клуні - фото 292302
Джордж і Амаль Клуні

"Я не беру участь в переговорах про спорідненість з королівською родиною, але це зовсім не означає, що, коли він наступного разу прийде до мене в гості, ми за бурбоном не обговоримо ймовірність цієї події", – заявив родич Клуні.

Ходять чутки, що актор і його чудова дружина, адвокат з прав людини, яка давно дружить з герцогинею Сассекською, підтримують теплі відносини з королівською родиною.

Вони обидва були присутні на королівському весіллі у Відзорському замку і, ходять чутки, герцоги Сассекські, думають, вибрати ту ж няню, що працювала на Клуні.

"Амаль і Меган були близькими подругами багато років, а принц Гаррі і Джордж стали добрими приятелями", – говорить джерело видання.

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Джерело: express
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