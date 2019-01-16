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Стало відомо, хто стане ведучою церемонії Grammy 2019

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Grammy 2019 буде вести Alicia Keys - фото 1
Grammy 2019 буде вести Alicia Keys / gettyimages

Церемонія нагородження Grammy 2019 буде проведена 10 лютого 2019 року, і вже стало відомо, хто буде ведучою музичного вечора.

Alisia Keys оголошена новою ведучою церемонії Grammy, яка пройде менш, ніж за місяць.

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Голосиста красуня підніметься на сцену Стейплс-центр у Лос-Анджелесі.

Я знаю, як це – бути на сцені, і я збираюся привнести цю енергію, – прокоментувала вона. – Я так схвильована, що буду ведучою на цьому великому вечорі музики та насолоджуватимуся творчістю, силою і магією. І я особливо рада за всіх жінок, номінованих у цьому році.

Alicia Keys – нова ведуча Grammy 2019 - фото 301512
Alicia Keys – нова ведуча Grammy 2019

Зазначимо, що сама Alisia Keys забирала статуетку Grammy 15 разів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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