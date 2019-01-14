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Critics Choice Awards 2019: хто став найкращим за версією критиків?

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Critics Choice Awards 2019 назвав найкращих акторів - фото 1
Critics Choice Awards 2019 назвав найкращих акторів / gettyimages

І поки ми з вами святкували Старий Новий рік, у ніч на 14 січня в Санта-Моніці асоціація Broadcast Film Critics та Broadcast Television Journalists назвали свою версію списку найкращих і ще раз позначили фаворитів "оскарівської гонитви".

Найкращим фільмом вечора став "Рома" Альфонсо Каурона. Статуетка дісталася режисерові в нелегкій боротьбі: серед номінантів були і "Чорна пантера", і "Чорний куклукскланівець", і "Зірка народилася" та інші.

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Приз найкращому акторові забрав додому Крістіан Бейл ("Влада") – всупереч очікуванням, Бредлі Купер з номінацією за роль в "Зірка народилася" знову опинився за бортом. Крім нього в списку номінантів були Віллем Дефо, Райан Гослінг, Вігго Мортенсен, Рамі Малек і – єдиний сюрприз – Ітан Хоук за роль у фільмі "Щоденник пастиря".

Несподіванкою для гостей вечора стали дві переможниці в номінації "Найкраща жіноча роль" – статуетки дісталися Гленн Клоуз за фільм "Дружина" і Lady Gaga за фільм "Зірка народилася". Та ж історія з номінацією за "Найкращу жіночу роль в телефільмі": її поділили Емі Адамс ("Гострі предмети") і Патріція Аркетт ("Втеча з в'язниці Даннемора").

Lady Gaga отримала статуетку за найкращу жіночу роль - фото 301015
Lady Gaga отримала статуетку за найкращу жіночу роль / gettyimages

Далі вечір пройшов без сюрпризів: премія за найкращу чоловічу роль другого плану дісталася Махершалу Алі ("Зелена книга"), за жіночу – Реджині Кінг ("Якщо Біл-стріт могла б заговорити"); найкращим режисером був визнаний Альфонсо Куарон ("Рома"), а найкращим дизайнером по костюмах – Рут Картер ("Чорна пантера").

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Джерело: Elle
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