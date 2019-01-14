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Кріс Пратт зробив пропозицію доньці Шварценеггера: фотофакт

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Кріс Пратт заручився з Кетрін Шварценеггер - фото 1
Кріс Пратт заручився з Кетрін Шварценеггер / gettyimages

Актор Кріс Пратт, відомий завдяки фільмам "Вартові галактики" та "Світ юрського періоду", і Кетрін Шварценеггер, старша донька Арнольда Шварценеггера, оголосили про заручини.

Про це стало відомо з Instagram-акаунта актора, де він поділився спільним фото з нареченою. Уважні фанати одразу ж зауважили, що на руці красуні видніється обручка.

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Я щасливий, що ти сказала "Так", – написав Кріс, додавши, що дуже схвильований і гордий.

Кріс Пратт оголосив про заручини з донькою Шварценеггера - фото 301063
Кріс Пратт оголосив про заручини з донькою Шварценеггера

Уперше про те, що Пратт і Шварценеггер зустрічаються, стало відомо ще в червні минулого року. У пресі з'явилися спільні фото пари, зроблені папараці, але закохані ніяк не коментували чутки про стосунки.

Зазначимо, що Кетрін Шварценеггер – блогерка та дитяча письменниця. Вона на 10 років молодша за Кріса Пратта. До слова, для актора цей шлюб – не перший. Раніше він був одружений з Анною Феріс, але у серпні 2017 року вони розлучилися після 8 років спільного життя. Разом вони виховують 5-річного сина Джека.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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