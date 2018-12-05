Стало відомо, хто буде ведучим престижної кінопремії Оскар

Американського актора і коміка Кевіна Харта призначили ведучим наступної церемонії вручення премії Оскар.

91-а церемонія нагородження премії пройде в Лос-Анджелесі у лютому 2019 року. У Instagram академії вже з'явилася фотографія Харта.

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Сам 39-річний актор виклав пост, присвячений своєму призначенню. Він щасливий, що буде вести наступну церемонію вручення Оскара. Харт вірив, що коли-небудь у нього з'явиться така можливість. Нагадаємо, що минулої церемонію вів телеведучий Джиммі Кіммел.

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