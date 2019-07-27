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Стало відомо, де збиратимуть кросовери Tesla Model Y

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Tesla Model Y – компактний кросовер компанії - фото 1
Tesla Model Y – компактний кросовер компанії

Компанія Tesla почала активну підготовку до запуску виробництва маленького кросовера Model Y. Уже наступної осені буде запущено повноцінне виробництво відразу на двох заводах: у Каліфорнії і в Шанхаї.

Кросовер Model Y дуже схожий на седан Model 3, що значно спрощує процес підготовки заводів до серійного виробництва новинки. Компанія планує виробляти кросовер протягом 12 місяців і випустити за цей час пів мільйона примірників.

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Маленьке кроскупе Model Y побудували на базі седана, але, на відміну від нього, новачок отримав зовнішній вигляд у дусі "старшого" Model X: збільшений дорожній просвіт, третій ряд сидінь (опція) і підйомні двері багажника. Також у список базового оснащення увійшов панорамний дах і 15-дюймовий дисплей, а додатково можна встановити адаптивний круїз-контроль з ультразвуковими датчиками та 360-градусним оглядом.

Tesla Model Y збиратимуть у США та Китаї - фото 344065
Tesla Model Y збиратимуть у США та Китаї

Навесні наступного року виробник обіцяє запустити продажі, але спочатку на ринку з'являться тільки дві версії: Long Range і модифікація з двома моторами. Першій Model Y обіцяють запас ходу у 483 кілометри і розгін до 100 кілометрів на годину за 5,5 секунди. Повнопривідний кросовер зможе проїжджати без підзарядки 451 кілометр, а розгін до сотні займе у нього 4,9 секунди.

Незабаром після запуску продажів цих двох версій, на ринку з'явиться продуктивніша модифікація Perfomance. Електричний кросовер у цьому виконанні зможе розганятися до 100 кілометрів на годину вже за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість складе 241 кілометр на годину проти показника у 217 кілометрів на годину у повнопривідної версії.

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Джерело: Motor
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