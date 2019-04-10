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Стало відомо, де народжуватиме Меган Маркл

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Принц Гаррі та Меган Маркл - фото 1
Принц Гаррі та Меган Маркл / unian

37-річна актриса Меган Маркл планує відмовитися від стандартних пологів в лікарні і буде народжувати первістка будинку. Герцогиня Сассекська планує народжувати в новому Віндзорському котеджі.

Повідомляється, що дружина принца Гаррі вирішила наслідувати приклад королеви Єлизавети II. Та, в свою чергу, народила всіх своїх дітей або в Букінгемському палаці, або в іншій королівській резиденції Кларенс-хаус. Сама королева теж була народжена в домашніх умовах. Крім того, актриса не хоче помпезності та "чаш з золотими рибками" в лікарняній палаті.

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Однак, якщо Меган потрібно буде кваліфікована медична допомога, вона і її чоловік не виключають, що вони звернуться до лікарні. Меган і Гаррі очікують свого первістка вже у найближчі тижні.

Інсайдери розповідають, що герцогиня почуває себе відмінно, практикує йогу кожен день і не бачить ніяких причин", чому б не народити в котеджі.

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Джерело: dailymail
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