Принц Гаррі та Меган Маркл потрапили у Книгу рекордів Гіннеса

Днями з'явилася інформація про те, що принц Гаррі і його дружина Меган Маркл відокремилися від загальної групи Кенсингтонського палацу в соціальних мережах, завдяки чому побили один з рекордів Гіннесса. Про це повідомляється на офіційній сторінці Guinness World Records в Twitter.

Відомо, що королівськими правилами обмежена можливість будь-кого з родини вести блоги або сторінки в соціальних мережах. Саме тому після оголошення про заручини з принцом Гаррі Меган Маркл видалила акаунт в Instagram.

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Через деякий час герцоги Сассекські вирішили відокремитися від загальної групи, яка називається Kensington Palace, і створити особисту сторінку.

Варто відзначити, що їхній несподіваний вчинок здивував громадськість, і вже через кілька годин за їхньою сторінкою почали стежити понад мільйон осіб. Саме це стало новим рекордом Гіннеса. Примітно, що зараз за мікроблогом герцогів стежать майже 3,5 мільйона користувачів.

Harry and Meghan have put @instagram in a spin with their new official account, gaining one million followers in just 5 hrs and 45 mins https://t.co/manigokiw5 — GuinnessWorldRecords (@GWR) 3 квітня 2019 р.

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