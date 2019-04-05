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Принц Гаррі та Меган Маркл потрапили у Книгу рекордів Гіннеса

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Принц Гаррі та Меган Маркл - фото 1
Принц Гаррі та Меган Маркл / fcti

Днями з'явилася інформація про те, що принц Гаррі і його дружина Меган Маркл відокремилися від загальної групи Кенсингтонського палацу в соціальних мережах, завдяки чому побили один з рекордів Гіннесса. Про це повідомляється на офіційній сторінці Guinness World Records в Twitter.

Відомо, що королівськими правилами обмежена можливість будь-кого з родини вести блоги або сторінки в соціальних мережах. Саме тому після оголошення про заручини з принцом Гаррі Меган Маркл видалила акаунт в Instagram.

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Через деякий час герцоги Сассекські вирішили відокремитися від загальної групи, яка називається Kensington Palace, і створити особисту сторінку.

Варто відзначити, що їхній несподіваний вчинок здивував громадськість, і вже через кілька годин за їхньою сторінкою почали стежити понад мільйон осіб. Саме це стало новим рекордом Гіннеса. Примітно, що зараз за мікроблогом герцогів стежать майже 3,5 мільйона користувачів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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