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Перший електрокар Маска виграв гонку на витривалість

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Tesla Roadster першого покоління змогла проїхати трасу 495 разів - фото 1
Tesla Roadster першого покоління змогла проїхати трасу 495 разів / The Drive

Старенький Tesla Roadster виявився більш витривалим серед трьох десятків електрокарів у гонках, які тривали добу.

Перегони 24 години Ошерслебен проводилися виключно серед електрокарів різних років. Головна мета гонки – проїхати максимально можливу кількість кіл за 24 години. Довжина траси в місті Ошерслебен становить 3,667 км. На старт вийшли 30 батарейних машин Renault, Hyundai, KIA, Smart, Nissan, Opel, BMW і Tesla.

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За 24 години Tesla Roadster першого покоління змогла проїхати трасу 495 разів, показавши найкращий результат і обійшовши навіть своїх сучасних побратимів: Model S, X і "трійку".

Як відомо, швидкість автомобіля безпосередньо впливає на витрату енергії. Гонщики повинні були знайти баланс між швидкістю, яка забезпечувала проходження кола і частотою зупинок для зарядки. Екіпажу в складі Нойса, Шмітта і Вегеса вдалося на дев'ять кіл обійти найсучаснішу Hyundai Kona EV.

Перший електрокар Маска виграв гонку на витривалість - фото 297648
Перший електрокар Маска виграв гонку на витривалість

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Джерело: electrek
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