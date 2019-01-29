Новий баг у месенджері Apple: розмови можна підслуховувати

Журналісти виявили уразливість у дзвінках FaceTime, яка дозволяє підслуховувати розмову людей без їхнього відома.

Щоб піхслухати розмову у FaceTime необхідно зробити свайп вгору і додати до дзвінка свій номер телефону. В результаті система дає збій і починає передавати звук з мікрофона.

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Здійснити таку операцію можна навіть у тому випадку, коли людина не відповідає на дзвінок. При цьому користувач навіть не помітить, що ввімкнено функцію розмови. Більш того – система починає транслювати відео, але без звуку, якщо співрозмовник натисне кнопку розблокування або ж клавішу гучності, щоб скинути виклик. При цьому користувач не зможе виявити, що відбувається відеодемонстрація. Як це працює, автори самі записали на відео і опублікували у Twitter.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — Benji Mobb™ (@BmManski) 28 січня 2019 р.

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