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Новий баг у месенджері Apple: розмови можна підслуховувати

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Користувач навіть нічого не помітить - фото 1
Користувач навіть нічого не помітить / reactor

Журналісти виявили уразливість у дзвінках FaceTime, яка дозволяє підслуховувати розмову людей без їхнього відома.

Щоб піхслухати розмову у FaceTime необхідно зробити свайп вгору і додати до дзвінка свій номер телефону. В результаті система дає збій і починає передавати звук з мікрофона.

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Здійснити таку операцію можна навіть у тому випадку, коли людина не відповідає на дзвінок. При цьому користувач навіть не помітить, що ввімкнено функцію розмови. Більш того – система починає транслювати відео, але без звуку, якщо співрозмовник натисне кнопку розблокування або ж клавішу гучності, щоб скинути виклик. При цьому користувач не зможе виявити, що відбувається відеодемонстрація. Як це працює, автори самі записали на відео і опублікували у Twitter.

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Джерело: 9to5mac
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