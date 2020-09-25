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Смачно та корисно: продукти, які сміливо можна їсти перед сном

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Ці продукти гарантують міцний і здоровий сон - фото 1
Ці продукти гарантують міцний і здоровий сон

Декілька факторів можуть утримувати нас від 7-9 годин безперервного сну щоночі, наприклад, нестійкий графік сну, зловживання напоями з кофеїном і проблеми зі сном, такі як безсоння. Ми поділимося з вами переліком продуктів, які дозволяють зміцнити ваш сон.

Експерти вважають, що вживання певних продуктів принаймні за годину до сну може викликати сонливість та поліпшити сон протягом ночі.

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Інжир – відмінне джерело магнію, мінералу, пов'язаного зі сном. Інжир багатий клітковиною і допомагає позбутися нічного відчуття голоду, яке може заважати сну. Дослідження показують, що регулярне вживання інжиру також може захистити від безсоння та сприяти хорошому сну.

Чорнослив – багатий мінералами, які допомагають виробляти гормон мелатонін. Він відповідає за сон. Ці мінерали включають кальцій і магній, а також вітамін B6. Щоб швидко викликати сонливість, їжте чорнослив принаймні за 30 хвилин до сну.

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Банан – з'їжте банан після обіду, щоб потім міцно спати. Магній і калій, які містяться у бананах, допомагають розслабити м'язи. Вітамін B6 у бананах сприяє вивільненню великої кількості серотоніну, що ще більше збільшує розслаблення.

Фісташки – містять значну кількість мелатоніну, значно більшу, ніж інші фрукти, злаки та бобові. Більш того, фісташки повні магнію і білка, які сприяють кращому сну. Тільки не їжте занадто багато, адже зайві калорії можуть заважати сну.

Ромашковий чай – ромашка відома своїм заспокійливою, снодійною і заспокійливою дією. Отже, чашка гарячого ромашкового чаю перед сном обов'язково сприяє міцному сну. Нові дослідження показують, що вживання ромашки може запобігти депресії та занепокоєнню.

Смачно та корисно: продукти, які сміливо можна їсти перед сном - фото 427418

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Джерело: Medikforum
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