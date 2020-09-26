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Прості способи позбутися лупи в домашніх умовах
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Хоча й існує безліч безрецептурних засобів, призначених для лікування лупи, натуральні засоби також можуть бути ефективними.
Олія чайного дерева
Історично олію чайного дерева використовували для лікування різних захворювань, від прищів до псоріазу. Також доведено, що вона має потужні антимікробні та протизапальні властивості, які можуть допомогти полегшити симптоми лупи. Врахуйте, що олія чайного дерева може викликати подразнення у людей з чутливою шкірою.
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Алое
Алое – сукулент, який часто додають в мазі для шкіри, косметику і лосьйони. Вважається, що при нанесенні на шкіру алое допомагає при лікуванні шкірних захворювань, таких як опіки, псоріаз і герпес. Відповідно до одного огляду, антибактеріальні і протигрибкові властивості алое можуть допомогти захиститися і від лупи.
Мінімізація рівня стресу
Вважається, що стрес впливає на багато аспектів здоров'я і добробуту. Це може вплинути на все, від хронічних станів до психічного здоров'я. Хоча стрес сам по собі не викликає лупи, він може посилити такі симптоми, як сухість і свербіж. Тривале підтримання високого рівня стресу може придушити активність імунної системи. Ослаблена імунна система може знизити здатність вашого організму боротися з деякими грибковими інфекціями.
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