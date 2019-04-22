Стало відомо, чи доктор Комаровський замінить Супрун на посту глави МОЗ

Відомий дитячий лікар, кандидат медичних наук та шоумен Євген Комаровський став членом команди нового президента України Володимира Зеленського. Дізнайтеся, чи хоче він стати міністром охорони здоров'я.

Зеленський представив Євгена Комаровського членом своєї команди в програмі "Право на владу". Однак, за словами самого лікаря, працювати в міністерстві (зараз в.о. глави МОЗ працює Уляна Супрун) він не планує, а готовий тільки консультувати нового президента.

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"Володимир Зеленський, з яким я 10 років маю дружні стосунки, попросив мене бути його радником в сфері медицини. Я погодився... Але бути міністром не планую. Планую давати поради й відповідати на питання в рамках моєї компетенції. Залишаюся дитячим лікарем", – пояснив Комаровський.

Євген Комаровський

Відзначимо, що радник Зеленського в прямому ефірі напередодні заявив, що проблеми охорони здоров'я в Україні становлять загрозу національній безпеці. "Я бачу дві такі загрози зараз, і мене обурює те, що вони залишилися за межами президентської кампанії. Я б всю країну обвішав плакатами "Кір, дифтерія, поліомієліт – думай!". Сто тисяч громадян нашої країни захворіло на кір. З приводу вакцинації потрібно було скликати РНБО ще п'ять років тому – цього не було зроблено", – сказав Комаровський. Другою загрозою для системи охорони здоров'я України, за його словами, є значний дефіцит медичних кадрів.

Комаровський у Право на владу

Натомість у Міністерстві охорони здоров'я України спростували фейки про ситуацію в медичній галузі України, озвучені Комаровським, заявивши, що близько 100 000 осіб захворіли в Україні за весь період з початку спалаху восени в 2017 році. Там підкреслили, що вакцинація насправді є питанням нацбезпеки, при цьому в міністерстві нагадали, що з серпня 2017 року працює Оперативний штаб МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні, а регіони країни повністю забезпечені вакцинами.

У МОЗ також зазначили, що теза про дефіцит лікарів не має жодних підстав. В Україні близько 186 тисяч лікарів, і ця цифра істотно не змінюється вже кілька останніх років.

Нагадаємо, що Комаровський зашкварився влітку 2018 року в інтерв'ю Гордону. Відповідаючи на запитання журналіста, лікар заявив, що питання припинення війни на Донбасі може бути вирішено "за пляшкою горілки", а з Путіним він домовився б за одну риболовлю.

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