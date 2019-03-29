S.T.A.L.K.E.R. 2: з'явилося перше офіційне зображення гри

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 раптово нагадали про себе, опублікувавши на офіційному сайті проекту перший повноцінний арт, на якому зображений звичайний вільний сталкер. Схоже, виробництво гри йде повним ходом.

Українська студія GSC Game World раптово оновила сайт своєї гри S.T.A.L.K.E.R. 2, на якому з'явилося кілька важливих змін. В першу чергу з'явився офіційний арт – постер гри у високій роздільній здатності. Також додані посилання на оновлені соціальні мережі і музичну композицію, доступну для завантаження.

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Hi, Stalkers!

You got on the official Twitter account for the S.T.A.L.K.E.R. game franchise. Here we will share news and interesting content with you. Join our ranks :)#stalker2 #gscgameworld #stalker pic.twitter.com/ygvDhia58A — S.T.A.L.K.E.R. Official (@stalker_thegame) 28 березня 2019 р.

Крім зображення і композиції, розробники з GSC Game World розмістили посилання на всі попередні ігри франшизи, серед яких "S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat", "S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky" і "S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl".

Таким чином розробники дали зрозуміти, що робота над грою ведеться і незабаром ми дізнаємося подробиці про довгоочікувану S.T.A.L.K.E.R. 2. Зараз студія GSC Game World мовчить про свій наступний проект, спеціально підігріваючи інтерес до гри. Дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 поки не озвучена.

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