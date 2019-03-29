Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Слуга народу

S.T.A.L.K.E.R. 2: з'явилося перше офіційне зображення гри

  • 32
S.T.A.L.K.E.R. 2: офіційний арт - фото 1
S.T.A.L.K.E.R. 2: офіційний арт / Twitter

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 раптово нагадали про себе, опублікувавши на офіційному сайті проекту перший повноцінний арт, на якому зображений звичайний вільний сталкер. Схоже, виробництво гри йде повним ходом.

Українська студія GSC Game World раптово оновила сайт своєї гри S.T.A.L.K.E.R. 2, на якому з'явилося кілька важливих змін. В першу чергу з'явився офіційний арт – постер гри у високій роздільній здатності. Також додані посилання на оновлені соціальні мережі і музичну композицію, доступну для завантаження.

І ще: Гаррі Поттер: Чаклуни об'єднуються: перші деталі найочікуванішої гри у світі

Крім зображення і композиції, розробники з GSC Game World розмістили посилання на всі попередні ігри франшизи, серед яких "S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat", "S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky" і "S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl".

Таким чином розробники дали зрозуміти, що робота над грою ведеться і незабаром ми дізнаємося подробиці про довгоочікувану S.T.A.L.K.E.R. 2. Зараз студія GSC Game World мовчить про свій наступний проект, спеціально підігріваючи інтерес до гри. Дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 поки не озвучена.

Читайте також: Вийшов перший проморолик екранізації серії ігор Doom

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
  • 26 березня, 18:01
  • 477
Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
  • 24 березня, 17:25
  • 1373
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1351315
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології