S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl: вийшов перший трейлер шутера та названі ціни гри

Українська компанія GSC Game World офіційно представила S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Розробники показали перший геймплейний трейлер довгоочікуваної гри.

Так, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року. У день релізу гра від GSC Game World буде доступна на ПК і Xbox Series S і X. Попереднє замовлення відкрите на сайті S.T.A.L.K.E.R. 2, а також буде доступне в Steam, Epic Games Store і Microsoft Store.

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Розробники опублікували перший трейлер постапокаліптичного шутера. У ролику показані перестрілка з бандитами, "прогулянка" по болоту серед аномалій в пошуках артефактів і зустріч з мутантом кровососів. Цікаво те, що в кінці відео "вдалої дороги" Сталкеру бажає персонаж Сергія Григоровича, творця серії S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля — офіційний геймплейний трейлер

І уже відомо, скільки буде коштувати S.T.A.L.K.E.R. 2: за звичайну діджитал-версію треба буде заплатити 60 доларів (1600 грн). Вартість версії Deluxe, в яку входять додаткові костюми і скіни для зброї – 80 доларів (2200 грн). А за Ultimate, в яку, крім ще більшої кількості костюмів і скінів для зброї, входить Season Pass для мультиплеєра і два DLC доведеться віддати 110 доларів. (3000 грн).

Фізичну копію також можна буде придбати – в залежності від версії ціна гри складе 60 доларів (1600 грн), 80 доларів (2200 грн), 180 доларів (4900 грн) і 340 доларів (9200 грн).

S.T.A.L.K.E.R. 2 – одна з найочікуваніших відеоігор останніх років. Це продовження легендарного проєкту, який чекають мільйони геймерів. Події гри розгортаються в нинішній час, в альтернативному світі на території України, в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС.

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