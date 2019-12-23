Стали відомі всі технічні характеристики смартфона Samsung Galaxy Note10 Lite

Слідом за пресрендерами неанонсованого Samsung Galaxy Note10 Lite інсайдери опублікували й детальні характеристики "полегшеної" версії південнокорейського флагмана. Великий витік спростував деякі деталі про "залізо" майбутньої новинки. Крім того, стали відомі ціна та дата початку продажів гаджета.

За даними мережевих інформаторів, смартфон отримає 6,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400x1080 пікселів, інтегрованим сканером відбитків пальців і отвором для одинарної селфі-камери. Як і у старшої моделі, в комплект новинки увійде електронне перо S Pen. "Серцем" Galaxy Note10 Lite стане 10-нм мобільна платформа Exynos 9810 з максимальною тактовою частотою CPU 2,7 ГГц.

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Камера отримає три сенсори з роздільною здатністю 12 Мп: крім основного датчика передбачені модулі з ширококутною оптикою і телеоб'єктивом з функцією двократного оптичного зуму. Фронтальна камера оснащена датчиком на 32 Мп. Апарат зможе записувати 4K-відео зі швидкістю 60 fps і отримає функцію надуповільненої зйомки. Місткість акумулятора гаджета складе 4500 мАг. Як і інші флагмани Samsung, апарат оснастять чипом NFC для безконтактної оплати.

Передбачувані специфікації Samsung Galaxy Note10 Lite:

Дисплей: Super AMOLED, 6,7", 2400х1080, 398 ppi

Процесор: Samsung Exynos 9810, (8 x 2,7 ГГц), Mali G72MP18 GPU

Оперативна пам'ять: 6 ГБ

Акумулятор 4500 мАг, швидка зарядка потужністю 25 Вт

Вбудована пам'ять: 128 ГБ UFS 2.1, microSD до 512 ГБ

Основна камера: 12 (f / 1.7) + 12 (f / 2.4, телеоб'єктив) + 12 Мп (f / 2.2, широкоугольная оптика)

Фронтальна камера: 32 Мп (f / 2.0)

Зв'язок: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4 / 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, USB 3.1, NFC, MST

Операційна система: Android 10 з оболонкою One UI 2.0

Розміри: 163,7 х 76,1 х ​​8,7 мм

Вага: 198 грамів

Прогнозована ціна смартфона становить близько $ 675, старт продажів, за чутками, запланований на 10 січня 2020 року в європейському регіоні.

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