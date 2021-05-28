Стали відомі подробиці заповіту принца Філіпа

Британські таблоїди повідомили, що заповіт принца Філіпа склав близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів (1,1 мільярда гривень). Його він залишив не тільки родичам, а й своїм головним помічникам.

Як стало відомо британським ЗМІ, принц Філіп залишив фінансову винагороду трьом своїм головним помічникам. Водночас загальна сума спадщини становить $ 42,5 млн, повідомило DailyMail джерело в королівському дворі.

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За словами інсайдерів, велика частина стану покійного герцога Единбурзького відійшла королеві Єлизаветі. Також він нагородив особистого секретаря Арчі Міллера Бейкуелла, пажа Вільяма Хендерсона і камердинера Стівена Ньєдохадіо. Всі троє підтримували Філіпа в останні роки життя, а Бейкуелл часто заміняв його на офіційних заходах.

"На відміну від деяких інших членів королівської сім'ї, принц Філіп був щедрий стосовно трьох чоловіків, які з ним працювали", – розповіло джерело видання. Відомо, що діти принца Філіпа, принци Чарльз, Едвард і Ендрю і принцеса Анна зможуть "взяти все, що захочуть" з величезної бібліотеки батька, яка налічує близько 13 тис. книжок.

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