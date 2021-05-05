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Названа офіційна причина смерті принца Філіпа
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Глава королівської медичної служби Х'ю Томас видав свідоцтво про смерть принца Філіпа, в якому вказана причина смерті герцога Единбурзького.
Як пише The Daily Telegraph, Х'ю Томас займається лікуванням королівської сім'ї з 2014 року. Саме він засвідчив смерть герцога Единбурзького, який помер 9 квітня цього року.
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Так, керівник королівської медслужби зазначив у свідоцтві про смерть чоловіка Єлизавети II принца Філіпа, що той помер від старості.
Термін "старість" у Великобританії застосовують, коли людина помирає у віці понад 80 років. Саме тому, попри інфекції і серцево-судинні захворювання, діагностовані у герцога Единбурзького, в свідоцтві про його смерть вказали цю причину.
Нагадаємо, у 2021 році принц Філіп переніс серйозну операцію на серці, після якої так повністю і не оговтався.
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