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Стали відомі особливості складного смартфона Motorola
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Компанія Motorola вже офіційно підтвердила швидкий вихід власного складного смартфона. Тепер же з'явилися перші подробиці про його можливості. Інформація про сучасного спадкоємця культового RAZR V3 надійшла від користувачів сайту XDA Developers, які якимось чином отримали доступ до документів.
Новий витік підтверджує, що у смартфона буде маленький зовнішній дисплей і великий внутрішній. Доступ до зовнішнього отримають лише деякі встановлені додатки на зразок Moto Display, Moto Actions і Moto Camera. Отже, на ньому будуть відображатися повідомлення, час, кнопки управління мультимедіа та камерою.
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У розкритому стані зовнішній екран буде виконувати функцію трекпада для прокрутки у Chrome й інших додатках. На допоміжному дисплеї також зможе відображатися до шести кнопок зі швидким доступом до різних функцій пристрою. При виклику віртуального помічника Google Assistant у закритому стані на зовнішньому дисплеї буде відображатися спеціальна анімація, яку користувач зможе відключити.
Над зовнішнім екраном розміститься основна камера, яку в закритому стані можна буде використовувати для зйомки селфі. Чи з'явиться ще один фотомодуль всередині гаджета – не повідомляється.
Презентація складного смартфона Motorola очікується в кінці літа цього року.
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