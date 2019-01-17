Apple випустила чохли для iPhone XS, XS Max і XR з бездротовою зарядкою

Як і Smart Battery Case для iPhone 7 і iPhone 6/6s, чохли отримали впізнаваний дизайн, який викликав так багато нарікань у минулому з моменту випуску оригінальної моделі в 2015 році.

Як і очікувалося, зовнішній вигляд злегка змінився, "виступ" з акумулятором став більшим і менше виділяється на тлі решти чохла. Крім того, чохли тепер підтримують бездротову зарядку Qi.

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Для iPhone XS чохол забезпечує до 33 години додаткової роботи в режимі розмови, для iPhone XS Max – до 37 годин, а для iPhone XR – до 39 годин. Ціна становить приблизно 4700 гривень.

Чохли для iPhone XS, XS Max і XR з бездротовою зарядкою

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