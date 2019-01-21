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Оголошені нові ведучі шоу Орел і решка: що про них відомо

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Хто став новими ведучими Орла і решки - фото 1
Хто став новими ведучими Орла і решки / hochu.ua

Орел і решка назвав імена нових ведучих, які і будуть досліджувати світ в рамках сезону "Мегаполіси".

3 лютого стартує новий сезон популярного тревел-шоу Орел і решка. Мегаполіси. Новими ведучими стали Антон Зайцев і Оля Антипова.

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Антон на телебаченні не новачок. До участі в Орлі і решці він був ведучим ранкової телепрограми і вечірнього караоке-шоу в Єкатеринбурзі. За освітою він артист драматичного театру і кіно, працював на радіо і ведучим заходів.

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Антон Зайцев

Оля Антипова – різнобічна особистість. Вона вчилася в школі зі спортивним ухилом, а також в школі мистецтв у класі гітари і фортепіано, де отримала диплом викладача гри на гітарі. З часів школи мистецтв і наразі – солістка білоруського ансамблю народної пісні "Живiца". Оля встигла змінити чимало робіт, але завжди мріяла потрапити у телевізор. "Ходила на всі кастинги поспіль: на пісенні, гумористичні, новинні, рекламні, пробувалася на радіо, – згадує дівчина. – Мені завжди говорили "ні"! А потім був кастинг у Орел і решка. Дала собі установку: "Я стільки років б'юся в закриті двері, це моя остання спроба, і я використовую її максимально". І перемогла!".

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Оля Антипова

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Джерело: hochu.ua
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