Стали відомі характеристики Samsung Galaxy A9 Pro (2018)

Зовсім недавно компанія Samsung анонсувала свій перший смартфон, оснащений трьома камерами на задній панелі, і вже готується представити новий смартфон Galaxy A9 Pro (2018), який першим отримає відразу чотири камери на задній панелі.

Судячи з зображення (рендер, заснований на чутках, а не офіційне зображення), всі модулі камер розташовані в вертикальному блоці один під іншим. Під блоком камер розташована LED спалах.

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Як свідчать витоки, головний модуль отримав сенсор на 24 Мп. Він доповнений 8-мегапіксельним сенсором з надширококутним об'єктивом (кут огляду 120 градусів). Крім того, для оптичного збільшення зображення призначені додаткові 10- і 5-мегапіксельний модулі. На лицьовій панелі розташована 24-мегапіксельна камера для автопортретів.

Так може виглядати Samsung Galaxy A9 Pro (2018) / phonearena

Також стали відомі і деякі інші характеристики смартфона Samsung Galaxy A9 Pro (2018). Зокрема, повідомляється про використання 6,28-дюймового AMOLED дисплея з роздільною здатністю Full HD +. Апарат несе на борту процесор Snapdragon 660, хоча попередні чутки стверджували про наявність чіпа Snapdragon 710. Обсяг оперативної пам'яті становить 4 або 6 ГБ, а місткість вбудованого сховища – 64 або 128 ГБ. За автономність відповідає акумулятор на 3720 мАг. Працюватиме смартфон на базі Android 8.1 Oreo.

Офіційна презентація смартфона Samsung Galaxy A9 Pro (2018) з чотирма камерами очікується 11 жовтня. Орієнтовна ціна новинки поки не повідомляється.

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