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Стали відомі характеристики планшетів Samsung Galaxy Tab S7 та S7+
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Відомий мережевий інформатор під ніком Ice Universe, який часто ділиться достовірною ексклюзивною інформацією про новинки мобільної індустрії, надав цікаві відомості про екрани майбутніх планшетів Samsung Galaxy Tab S7 і S7 +.
Якщо вірити інсайдеру, то Samsung Galaxy Tab S7 і S7 + будуть оснащені екранами з частотою оновлення зображення, яка складе 120 Гц. Очевидно, що в планшетах повинні використовуватися панелі AMOLED виробництва Samsung.
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Раніше повідомлялося, що молодша модель отримати 11-дюймовий екран, в той час як Tab S7+ отримає дисплей діагоналлю 12,4 дюйма. Очікується, що Tab S7 отримає акумулятор на 7 760 мАг, а старшій моделі дістанеться акумулятор на 9 800 мАг. Презентація пристроїв очікується найближчим часом.
Зазначимо, що Ice Universe неодноразово першим надавав вичерпні відомості про прийдешні смартфони Samsung. Він спрогнозував анонс датчика зображення Samsung ISOCELL GN1, який був представлений через кілька днів після цього. Крім того, саме Ice Universe був людиною, яка першою вжила до сильно вигнутих з боків дисплеїв нових смартфонів назву "екрани-водоспади", як у Vivo Nex 3. Також він передбачив появу на ринку Xiaomi Mi Mix Alpha.
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