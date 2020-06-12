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Samsung vs HUAWEI: блогер влаштував епічну фотобитву флагманів
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Під час анонсу HUAWEI P40 Pro+ і Samsung Galaxy S20 Ultra обидва виробники акцентували увагу на "заряджених" камерах своїх гаджетів, які отримали новітні сенсори і просунуті набори оптики. Чи так все круто на далі, а не на папері?
Перевірити можливості флагманських камерофонів на практиці взявся автор популярного YouTube-каналу SuperSaf, який влаштував "фоторозбірку" між старшими представниками фірмових лінійок.
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До складу камери HUAWEI P40 Pro+ увійшли сенсори на 50 (OIS, PDAF, f / 1.9), 12 (телеоб'єктив, f / 3.4, 5-кратний оптичний зум), 8 (f / 2.4, 3-кратний оптичний зум) і 40 Мп (f / 1.8). Samsung Galaxy S20 Ultra отримав основний 108-мегапіксельний датчик (OIS, PDAF, f / 1.8) та допоміжні з роздільною здатністю 48 і 12 (f / 2.2) мегапікселів, а також датчик глибини.
Порівняння можливостей зйомки смартфонів блогер почав з перевірки функції стабілізації під час запису відео. Обидва пристрої продемонстрували хорошу роботу технології, але під час бігу HUAWEI P40 Pro+ показав себе трохи краще. При записі роликів в роздільній здатності 8K за якістю картинки і швидкості автофокусу вперед вирвався Galaxy S20 Ultra.
Фотографії, на думку блогера, в обох випадках відзначилися хорошим динамічним діапазоном, але у гаджета HUAWEI зображення були яскравішими і контрастнішими. При п'ятикратному збільшенні пристойну деталізацію показав апарат Samsung, а при масштабуванні у 30 разів і більше разів лідерство дісталося HUAWEI.
Особливу увагу автор ролика приділив 100-кратному зуму, присудивши перемогу P40 Pro+. Що стосується ультраширококутної зйомки, Galaxy S20 Ultra забезпечив помітно ширший кут огляду і трохи кращу передачу кольору.
У темний час доби без активації нічного режиму камера HUAWEI P40 Pro+ краще пристосувалася до поганого освітлення, але поступилася супернику в деталізації зображення при максимальному наближенні. Портретний режим, за версією ентузіаста, виявився однаково гарний в обох моделей при зйомці як на основну, так і на фронтальну камеру.
За результатами тестування блогер зазначив, що з урахуванням особливостей роботи флагманських камерофонів складно виявити однозначного переможця, але за сумою характеристик він віддав би перевагу апарату HUAWEI.
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