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Смартфон Xiaomi Mi Note 4 готують до випуску: NFC та приємний цінник

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Mi Note 4 можуть показати до кінця року - фото 1
Mi Note 4 можуть показати до кінця року / AKKet

Ніхто не буде заперечувати, що компанія Xiaomi продовжує випускати пристойні смартфони. Щоправда, у бюджетному та середньому сегменті є один суттєвий мінус – гаджети не мають модуля NFC. Утім, китайський виробник вирішив піти на шлях виправлення.

Як пишуть профільні китайські ЗМІ, компанія Xiaomi до кінця нинішнього року (залишилося не так уже й багато) представить публіці порівняно недорогий смартфон з NFC, який буде мати повну підтримку платіжної системи Google Pay.

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Майбутньою новинкою стане апарат під назвою Mi Note 4, якому приписують передове технічне оснащення відносно тієї цінової категорії, в яку він потрапить. Мобільний пристрій отримає подвійну основну камеру з роздільною здатністю 20 Мп і 12-мегапіксельну фронтальну камеру.

Користувачі зможуть здійснювати безконтактні платежі - фото 294736
Користувачі зможуть здійснювати безконтактні платежі

Смартфон Xiaomi Mi Note 4 отримає восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 710 з тактовою частотою 2,2 ГГц, графіку Adreno 616, 6/8 ГБ оперативної і 64/128 ГБ флеш-пам'яті, роз'єм USB Type-C, а також модулі зв'язку Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC, 4G VoLTE і звичайно ж A-GPS. Поки що невідомо, яку діагональ екрану отримає новинка, але, швидше за все, це буде OLED-панель. Завдяки підтримці Google Pay власники смартфона зможуть оплачувати покупки в магазинах, а також використовувати інші сценарії.

Стосовно бюджетності, то вона порівняна, адже базова версія 6+64 ГБ обійдеться у 1999 юанів (близько 8 тисяч гривень) у Китаї.

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Джерело: Akket
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